Президент Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан являются дружественными странами и стратегическими партнерами

Политика Материалы 8 декабря 2025 19:07 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
БРАТИСЛАВА /Trend/ - Проведенные нами в ходе визита переговоры показывают, что Словакия и Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, дружественные страны и стратегические партнеры.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Напомнив, что в прошлом году Словакия и Азербайджан подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, глава нашего государства отметил, что это документ, который выводит наши отношения на самый высокий уровень. «После его подписания мы видим очень активное сотрудничество по всем направлениям», - подчеркнул Президент Азербайджана.

