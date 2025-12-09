В Ичеришехер будут развивать аналитику туристических потоков с ИИ - Руфат Махмуд

БАКУ /Trend/ - Ожидается расширение таких технологических направлений в «Ичеришехер», как творческие студии с использованием искусственного интеллекта, цифровые музеи и виртуальные выставки, проактивные системы мониторинга культурного наследия, реестр интеллектуальной собственности художников, а также аналитика местных туристических потоков на основе ИИ.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель совета директоров Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд в выступлении на международной конференции «Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект», прошедшей сегодня в Баку.

По его словам, вопросы о том, кому принадлежат права на результаты работы искусственного интеллекта, как патентовать творческие продукты и защищать цифровое наследие, уже относятся не к будущему, а к настоящему:

«В одном из старейших городов мира - «Ичеришехер», формируется новая технологическая модель и инновационная экосистема. Почему патенты и искусственный интеллект важны для «Ичеришехер»? Потому что это место - не просто стены, а живой центр культуры, мысли и творчества. В ближайшие годы мы ожидаем расширения технологических направлений в «Ичеришехер», таких как творческие студии, работающие с «ИИ», цифровые музеи и виртуальные экспозиции, проактивные системы мониторинга культурного наследия, реестр интеллектуальной собственности художников и аналитика местных туристических потоков с «ИИ». И это развитие невозможно без соответствующей правовой среды».

