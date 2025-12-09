Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 декабря в туркменском городе Туркменбаши состоялось открытие Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

Выступая на мероприятии, Огулджахан Атабаева отметила, что Фонд, созданный по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова, проводит масштабную и эффективную работу. «Создание Фонда позволило каждому гражданину принять участие в благотворительной деятельности. С его помощью проведены сотни сложных медицинских операций и ряд медицинских учреждений обеспечен современным оборудованием», – сообщила она.

Огулджахан Атабаева, назвав заботу о детях одним из приоритетных вопросов государственной политики, отметила, что в филиале, помимо оказания высококачественной медицинской помощи детям, также созданы условия для их отдыха и реабилитации. Огулджахан Атабаева заявила, что они продолжат активную поддержку усилиям Организации Объединенных Наций, в частности обеспечению Целей устойчивого развития, направленным на улучшение жизни детей во всем мире.

Отметим, что Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Бердымухамедова был создан в 2021 году. Основная цель организации – поддержка молодого поколения, создание благоприятных условий для их жизни, помощь в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей. На сегодняшний день за счет средств Фонда реализовано множество благотворительных и гуманитарных проектов в Туркменистане и других странах. Деятельность Фонда, основанная на принципах гуманизма, справедливости и милосердия, также поддерживается государством. Фонд осуществляет свою гуманитарную миссию и на международном уровне. В сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Бердымухамедова на сегодняшний день также направил гуманитарную помощь детям, пострадавшим от чрезвычайных и стихийных бедствий в Турции, Украине, России, Афганистане, Таджикистане и Палестине.