Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке дня - МИД

БАКУ /Trend/ - Подписание документа под названием «Стратегическая повестка для партнёрства между Европейским союзом и Арменией» по итогам VI заседания Совета партнёрства ЕС–Армения, состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе, вызывает серьёзную обеспокоенность в связи с приоритизацией в нём ряда положений, искажающих реалии постконфликтного периода и в целом противоречащих мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к документу «Стратегическая повестка для партнёрства между Европейским союзом и Арменией», подписанному между ЕС и Арменией.

Отмечается, что в данном двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на последующие 7 лет, недопустимо выделение вопросов, нацеленных против Азербайджана, что одновременно негативно сказывается на перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

«Использование во вводной и ряде других разделов документа выражения «карабахские армяне, ставшие вынужденными переселенцами после военных операций Азербайджана» в отношении армянских жителей, которые после отказа от представленного Азербайджаном плана реинтеграции добровольно мигрировали в Армению, а также определение данной тематики в качестве приоритета партнёрства между ЕС и Арменией и указание их статуса как «беженцев» является наглядным примером предвзятого отношения к Азербайджану.

Кроме того, в разделе документа, посвящённом возможному вкладу ЕС в процессы нормализации в регионе, поддержка полного, немедленного и эффективного исполнения всех соответствующих решений Международного суда ООН однозначно подразумевает известные иски, выдвинутые Арменией против Азербайджана.

Вынесение вопроса, напрямую относящегося исключительно к двусторонним отношениям Азербайджана и Армении, на обсуждение с участием третьей стороны является полностью нелогичным и при этом игнорирует наличие у Азербайджана собственных легитимных судебных претензий к Армении.

С учётом того, что в парафированном в Вашингтоне мирном соглашении при участии лидеров Азербайджана, США и Армении предусмотрено положение об устранении взаимных претензий, упоминание данного вопроса в документе ЕС–Армения прямо противоречит мирному процессу и вызывает серьёзные вопросы в отношении заявленных намерений армянской стороны.

Указание в документе лиц армянского происхождения, обвинённых и осуждённых за преступления против человечности и военные преступления, как «военнопленных», а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является грубым искажением реальности и неприемлемо.

Несмотря на то, что в документе ЕС–Армения отражён ряд положений в поддержку не пользующейся региональным консенсусом инициативы Армении «Перекрёсток мира», вызывает серьёзную обеспокоенность отсутствие хотя бы одного упоминания проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), имеющего важнейшее значение и достигнутого в рамках процесса нормализации на Вашингтонском саммите 8 августа. Данное обстоятельство порождает вопросы относительно серьёзности намерений Армении выполнять обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром в Вашингтоне, а также относительно заявленной поддержки ЕС данному проекту.

С учётом положения статьи 7 парафированного соглашения между Азербайджаном и Арменией, предусматривающего обязательство сторон не размещать силы третьих государств на общей границе, приоритизация сохранения присутствия и обеспечения полной оперативности Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA) вместо прекращения её деятельности, которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, является ещё одним источником обеспокоенности.

Наряду с перечисленными в числе приоритетов, выделение военных и оборонных вопросов служит милитаризации Армении.

Вышеуказанные положения вновь выносят на повестку элементы бывшего конфликта на фоне позитивных подвижек, достигнутых в постконфликтный период с 8 августа, и вызывают серьёзные сомнения в намерениях Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги по устранению данных вредоносных положений, не отражающих существующие реалии. Со своей стороны мы продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации и сделаем необходимые выводы», - отмечается в комментарии.

