ЕИБ содействует развитию позиции Таджикистана на Среднем коридоре (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Позиция Таджикистана в развивающемся Среднем коридоре приобретает все больший стратегический вес благодаря новым инициативам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в сфере транспорта и цифровой связи.

Об этом сказал Trend вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Марек Мора.

"Транспортное и цифровое соединение являются центральными элементами мандата ЕИБ в Центральной Азии, а также стратегии ЕС Global Gateway. Таджикистан играет все более важную роль в этой региональной сети", – заявил Мора.

Он подчеркнул, что ЕИБ активно участвует в усилиях Team Europe по укреплению Среднего коридора.

"Стратегия банка сосредоточена на устойчивой трансграничной связи, гарантируя, что инвестиции поддерживают совместимость, гармонизацию регулирования и низкоуглеродные транспортные решения", – сказал вице-президент ЕИБ.

Как отметил Мора, доступ к цифровым технологиям также является ключевой частью региональной повестки ЕИБ.

"Что касается цифровой связи, ЕИБ поддерживает инициативу Team Europe по цифровой связи, финансируя проект спутникового широкополосного доступа SES на сумму 60 миллионов евро, который охватывает сельские районы Таджикистана, а также Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Эти инвестиции обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ удаленным сообществам, улучшая доступ к образованию, здравоохранению и экономическим возможностям", – добавил Мора.

Он особо отметил, что оба направления сотрудничества стратегически сформулированы для содействия более глубокой интеграции Таджикистана в региональные экономические структуры.

"В целом, эти стратегии направлены на то, чтобы Таджикистан в полной мере извлекал выгоду из инициатив региональных коридоров, одновременно расширяя всеобъемлющий доступ к цифровым услугам", – заключил вице-президент ЕИБ.