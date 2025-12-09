В Азербайджане приняты новые стандарты в области ИИ – замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты новые стандарты в области искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов в ходе выступления на международной конференции «Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект», проходящей сегодня в Баку.

«В Азербайджане начала действовать Академия искусственного интеллекта. Основная цель Академии – подготовка специалистов в области искусственного интеллекта и ускорение цифровой трансформации в стране. Академия также стремится в будущем стать ведущим центром образования в области искусственного интеллекта и реализации инновационных проектов в регионе Азербайджана. Академия уже начала сотрудничество с известными университетами мира, и на следующей неделе пройдут совместные тренинги со Стэнфордским университетом», - сказал он.