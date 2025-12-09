Назван объем перевезенных грузов по транспортному коридору «Север-Юг» в январе-сентябре

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем перевезенных грузов по транспортному коридору "Север-Юг" составил 6,720 миллиона тонн.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 303,2 тысячи тонн или на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем перевозок грузов по транспортному коридору "Север-Юг" составил 7,023 миллиона тонн.

Следует отметить, что всего за январь-сентябрь 2025 года по транспортным коридорам железнодорожным транспортом было перевезено 10,556 миллиона тонн грузов, автомобильным - 8,009 миллиона тонн, морским - 5,590 миллиона тонн.

Транзитные грузы составили 46% от общего объема перевозок железнодорожным транспортом, 41,9% - автомобильным и 94,7% - морским транспортом.

