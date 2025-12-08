Азербайджан приглашен к участию в миротворческой миссии в Газе - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил приглашение от США принять участие в миротворческой миссии в Газе.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи в Баку, сообщает Trend.

Министр отметил, что наша страна стала одной из первых, получивших это приглашение.

По его словам, решения о направлении азербайджанского контингента в Газу на данный момент нет.

