ИИ выявляет факты вырубки деревьев за минуты - Самеддин Асадов

БАКУ/Trend/ - Передавая данные в модели искусственного интеллекта, система может с очень высокой точностью определить, были ли вырублены деревья в любом районе страны. После получения этой информации наша задача – установить причину этих изменений.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов в ходе выступления на научно-практической конференции «Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата» в комитете Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Замминистра отметил, что раньше для анализа таких данных требовалось просматривать изображения часами, днями, а иногда и неделями:

"Однако благодаря современным моделям искусственного интеллекта все эти изменения — будь то связанные с водоёмами или вырубкой лесов - можно определить всего за 1-2 минуты".

