Кыргызстан и ООН обсудили пути снижения издержек в торговле и транспорте

БИШКЕК /Trend/ - В Бишкеке прошёл национальный семинар «От данных к политике: укрепление анализа торговых и транспортных расходов в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю», передает Trend.

Согласно информации, мероприятие организовано министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Канцелярией Высокого представителя ООН по наименее развитым, безморским и малым островным государствам. Участники обсуждали методы оценки торговых и транспортных затрат, включая макроэкономические инструменты, модель времени и стоимости и индекс эффективности границ.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекжан Рысмендеев отметил, что отсутствие выхода к морю создаёт серьёзные ограничения для торговли Кыргызстана, влияя на экспортную конкурентоспособность и стоимость импорта. Он подчеркнул важность устойчивой транзитной среды и сообщил о продвижении цифровизации грузоперевозок — внедрении электронных пломб, документов, интеграции таможенных систем и системы «единого окна». Кыргызстан также развивает автодорожные и железнодорожные коридоры, включая маршрут Китай–Кыргызстан–Узбекистан и направления, обеспечивающие выход к Каспийскому морю.

В семинаре участвовали представители госорганов, университетов, НПО и ассоциаций перевозчиков.