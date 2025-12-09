Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 декабря

Финансы Материалы 9 декабря 2025 09:32 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 декабря

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9800 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,2094 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,98
AUD 1,13
BYN 0,5745
BGN 1,0123
AED 0,4629
KRW 0,1156
CZK 0,0815
CNY 0,2405
DKK 0,2651
GEL 0,6301
HKD 0,2185
INR 0,0189
GBP 2,266
SEK 0,1811
CHF 2,108
ILS 0,5277
CAD 1,2278
KWD 5,538
KZT 0,3327
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5146
MDL 0,1007
NOK 0,1679
UZS 0,0142
PKR 0,6034
PLN 0,4673
RON 0,389
RUB 2,2094
RSD 0,0168
SGD 1,3104
SAR 0,453
xdr 2,3178
TRY 0,04
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0901
NZD 0,9844
XAU 7116,353
XAG 98,9896
XPT 2808,188
XPD 2510,815
Лента

Лента новостей

Читать все новости