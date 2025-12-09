Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9800 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,2094 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,98
|AUD
|1,13
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0123
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1156
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2405
|DKK
|0,2651
|GEL
|0,6301
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0189
|GBP
|2,266
|SEK
|0,1811
|CHF
|2,108
|ILS
|0,5277
|CAD
|1,2278
|KWD
|5,538
|KZT
|0,3327
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5146
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1679
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6034
|PLN
|0,4673
|RON
|0,389
|RUB
|2,2094
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3104
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3178
|TRY
|0,04
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0901
|NZD
|0,9844
|XAU
|7116,353
|XAG
|98,9896
|XPT
|2808,188
|XPD
|2510,815