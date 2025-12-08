Упразднены три научно-производственных объединения при министерстве науки и образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Упразднены научно-производственные объединения "Нафта", "Ашгяр" и "Композит", подведомственные министерству науки и образования Азербайджана.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, министерству науки и образования поручено принять необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства в связи с упразднением научно-производственных объединений "Нафта", "Ашгяр" и "Композит" и проинформировать о результатах Кабинет министров.

Министерству науки и образования, министерству экономики, министерству юстиции, министерству труда и социальной защиты населения, министерству финансов и Национальной академии наук Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего постановления, в порядке, установленном законодательством.

