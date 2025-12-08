Названо число операций, выполненных в рамках ОМС в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году 53% населения страны воспользовались обязательным медицинским страхованием.

Как сообщает Trend, об этом заявила начальник департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Азербайджана Айнура Ахмедова, выступая на тренинге "Здоровый диалог: новые парадигмы в коммуникациях медиа и здравоохранения".

"За 11 месяцев 2025 года в государственных медицинских учреждениях было проведено 347 304 операции и процедуры. Больше всего в течение года было проведено урологических операций, принято естественных родов и выполнено операций кесарева сечения. В частных медицинских учреждениях были проведены инвазивные радиологические операции, офтальмологические операции, сердечно-сосудистые, урологические и общехирургические операции. За 10 месяцев текущего года в частные медицинские учреждения было отправлено более 260 тысяч направлений по обязательному медицинскому страхованию", - сказала она.

