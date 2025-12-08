Утверждены предельные размеры стандартной оплаты услуг специального исполнительного чиновника

БАКУ /Trend/ - Утверждены «Критерии и предельные размеры стандартной оплаты услуг специального исполнительного чиновника».

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Ставка будет предусмотрена для покрытия расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, оплаты труда специального исполнительного чиновника и его сотрудников.

Ставка будет состоять из фиксированной части и расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий.

Фиксированная часть рассчитывается от суммы иска следующим образом:

в размере, равном требованию, если сумма иска составляет до 30 манатов;

при сумме иска — 30 манатов;

при сумме иска от 101 до 500 манатов — 30 манатов + 17 процентов с части свыше 100 манатов;

если сумма иска составляет 501 – 1000 манатов, 98 манатов + 15 процентов с части свыше 500 манатов;

если сумма иска составляет 1001 – 5000 манатов, 173 маната + 13 процентов с части свыше 1000 манатов;

если сумма иска составляет 5001 – 10000 манатов, 693 маната + 11 процентов с части свыше 5000 манатов;

если сумма иска составляет 10001 – 50000 манатов, 1243 маната + 9 процентов с части свыше 10000 манатов;

если сумма иска составляет от 50 001 до 100 000 манатов, то 4843 маната + 7 процентов от части, превышающей 50 000 манатов;

если сумма иска составляет от 100 001 до 500 000 манатов, то 8343 маната + 5 процентов от части, превышающей 100 000 манатов;

если сумма иска составляет от 500 001 до 1 000 000 манатов, то 28 343 маната + 3 процента от части, превышающей 500 000 манатов;

если сумма иска составляет более 1 000 000 манатов, то 43 343 маната + 1 процент от части, превышающей 1 000 000 манатов, но не более 50 000 манатов.

