Президент Ильхам Алиев: Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через Азербайджан

БРАТИСЛАВА /Trend/ - Азербайджан давно определил свои внешнеполитические приоритеты. В то же время сегодня мы играем роль своего рода моста между Востоком и Западом.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Инвестиции, которые мы сегодня вкладываем в инфраструктуру, коммуникации, транспортный сектор, позволяют Азербайджану стать важной частью транспортного коридора Восток-Запад. Мы активно участвуем в проекте Среднего коридора. Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через территорию Азербайджана», - отметил глава государства.