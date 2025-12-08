Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через Азербайджан

Политика Материалы 8 декабря 2025 19:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БРАТИСЛАВА /Trend/ - Азербайджан давно определил свои внешнеполитические приоритеты. В то же время сегодня мы играем роль своего рода моста между Востоком и Западом.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Инвестиции, которые мы сегодня вкладываем в инфраструктуру, коммуникации, транспортный сектор, позволяют Азербайджану стать важной частью транспортного коридора Восток-Запад. Мы активно участвуем в проекте Среднего коридора. Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через территорию Азербайджана», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости