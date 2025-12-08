В Азербайджане порядок экспертизы биологически активных пищевых добавок утвержден в новой редакции

БАКУ /Trend/ - Утвержден в новой редакции «Порядок проведения экспертизы биологически активных пищевых добавок».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, экспертиза будет проводиться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления заявителем документа, подтверждающего оплату по договору, и образца продукции в Центр аналитической экспертизы при министерстве здравоохранения. Указанный срок может быть продлен не более чем на 10 (десять) рабочих дней в случае необходимости проведения дополнительных исследований в ходе экспертизы.

На основании представленных документов и сведений, а также результатов лабораторных исследований учреждение выдает заключение по форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку. Заключение предоставляется Агентству в режиме реального времени посредством информационной системы электронного правительства.

Если в результате экспертизы будет установлено, что представленный продукт имеет тот же состав или ту же дозировку, что и лекарственный препарат, министерство в режиме реального времени через информационную систему электронного правительства информирует об этом Агентство, и к данному продукту в соответствии с законом будут применяться требования, предъявляемые к лекарственным препаратам.

В случае недостаточности представленных заявителем документов и сведений, а также образцов для проведения экспертизы, Агентство в течение 7 (семи) рабочих дней со дня начала проведения экспертизы направляет в Агентство посредством информационной системы электронного правительства мотивированный запрос с уведомлением заявителя об устранении выявленных недостатков. Запрос направляется заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его передачи в Автоматизированную информационную систему «Пищевая безопасность». Ответ на запрос должен быть предоставлен заявителем в течение 10 (десяти) рабочих дней.

