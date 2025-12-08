Ряд проектов технических регламентов будет вынесен на общественные слушания

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики вынесут на общественные слушания и обсуждение ряд проектов технических регламентов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Так, 9 декабря 2025 года в 10:00 вышеуказанные агентства проведут в Бакинском доме малого и среднего бизнеса общественные слушания и обсуждения проектов технических регламентов "О безопасности оборудования, используемого во взрывоопасных средах", "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе", "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", "О требованиях к средствам противопожарной защиты и пожаротушения", "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", «О безопасности пиротехнических изделий" и "О безопасности средств индивидуальной защиты", подготовленных соответствующими государственными органами.

Заинтересованные стороны из числа институтов гражданского общества, субъектов предпринимательства, потребителей и соответствующих государственных органов могут присоединиться к онлайн-встрече по ссылке https://bit.ly/3MhJ2hr и принять участие в обсуждениях.

Обсуждения будут проводиться в целях получения заключений и предложений по проектам технических регламентов, содействия активному участию заинтересованных сторон в разработке данных регламентов, а также информирования общественности о требованиях, предусмотренных в технических регламентах, и положительных результатах их применения.

Планируется проанализировать заключения, замечания и предложения, представленные заинтересованными сторонами по проекту в ходе слушаний, с учетом требований законодательства, а также представить их в Кабинет министров Азербайджанской Республики для утверждения по согласованию с соответствующими ведомствами.

Отметим, что проекты технических регламентов также размещены на официальном интернет-сайте Агентства в разделе "Законодательство" в подразделе "Общественные слушания и обсуждение проектов технических регламентов" (https://competition.gov.az/az/page/qanunvericilik/texniki-reqlament-layihelerinin-ictimai-dinlenmesi-ve-muzakiresi).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!