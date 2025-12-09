В 2026 году размер прожиточного минимума в Азербайджане будет увеличен

БАКУ /Trend/ - Определяется размер прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения на 2026 год.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год», который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, прожиточный минимум на 2026 год будет установлен в размере 300 манатов по стране в целом, 317 манатов - для трудоспособного населения, 245 манатов - для пенсионеров и 260 манатов - ля детей.

Прожиточный минимум на 2025 год установлен в размере 285 манатов по стране в целом, 305 манатов - для трудоспособного населения, 232 маната - для пенсионеров и 246 манатов - для детей.

Это означает, что в 2026 году ожидается увеличение прожиточного минимума на 15 манатов или примерно на 5,26%.

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!