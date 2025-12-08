Планируется перевести субъекты предпринимательства на систему автооформления – Натиг Ширинов

БАКУ /Trend/ - Планируется перевести субъекты предпринимательства на систему автооформления с установлением лимита для деклараций.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов на прошедшем сегодня в Баку мероприятии «Таможенный бизнес-форум 2025: Диалог и доверие».

По его словам, новые цифровые инструменты позволят в будущем перевести декларации хозяйствующих субъектов, которые уже являются надежными партнерами, на систему автоматического пропуска.

"Мы изучили опыт других стран. Условно говоря, если сама система цифровой таможенной стоимости показывает, что все в порядке, то лимит устанавливается в течение 30 минут. Если декларация не одобрена таможенником в течение 30 минут, система сама автоматически ее одобряет, и происходит пропуск товаров. Это проект, который нам предстоит реализовать в ближайшие годы", - сказал Н. Ширинов.

Он добавил, что госкомитет планирует представить презентации по использованию этой системы на IV Таможенном бизнес-форуме.

