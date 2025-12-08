Шахин Мустафаев провел обсуждения с министром иностранных дел Ирана

БАКУ /Trend/ - 8 декабря заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было высоко оценено развитие азербайджано-иранских межгосударственных отношений в различных направлениях, в частности выражено удовлетворение динамикой двустороннего политического диалога.

В этом контексте было подчеркнуто, что официальный визит Президента Ирана в Азербайджан в апреле этого года открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений между двумя странами, которые исторически строятся на прочной основе дружбы и добрососедства. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также перспективы развития отношений в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Особое внимание было уделено вопросам развития международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих по территориям Азербайджана и Ирана, а также реализации совместных проектов, направленных на расширение транзитного потенциала региона.

