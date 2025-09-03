Спикер парламента Азербайджана и посол Палестины обсудили сотрудничество в рамках международных парламентских организаций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 3 сентября провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в стране Ахмедом Метани.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

На встрече спикер С.Гафарова поздравила посла с началом деятельности в Азербайджане и пожелала ему успехов.

В ходе беседы отмечались дружественные и братские отношения народов двух стран, созданные на основе их общих ценностей. Были подчеркнуты важность связей между двумя государствами и существенность их взаимоподдержки на международной арене за прошедший период.

Посол Ахмед Метани выразил Азербайджану признательность за поддержку палестинского народа, а также за усилия, прилагаемые для разрешения конфликта. Он особо упомянул встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поделился своими благоприятными впечатлениями от встречи.

Кроме того, собеседники обменялись взглядами на вопросы межпарламентских отношений, включая сотрудничество в рамках международных парламентских организаций. Было отмечено успешное сотрудничество законодательных органов в таких организациях, как Парламентская сеть Движения неприсоединения, Азиатская парламентская ассамблея и Парламентская ассамблея организации Исламского сотрудничества.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.