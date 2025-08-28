Оглашены показания Аркадия Гукасяна и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу

БАКУ /Trend/ - 28 августа на судебном процессе в Бакинском военном суде были оглашены данные на предварительном следствии показаний обвиняемого Аркадия Гукасяна, и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Как сообщает в четверг Trend, обвиняемый Аркадий Гукасян в своем заявлении на предварительном следствии сказал, что, будучи «президентом» так называемого режима, имел полномочия принимать решения о любом «назначении на должность». Лишь «назначение» и «освобождение» от должности «министра обороны» осуществлялось с согласия Министерства обороны Армении и президента Армении.

Отметив, что оружие и боеприпасы в регион поставляло только Министерство обороны Армении, он подчеркнул в своих показаниях, что «министерство обороны» пресловутого режима фактически действовало в составе Минобороны Армении.

Сообщалось, что оружие, боеприпасы и все другое обеспечение из Армении доставлялись в регион по автомагистралям Горус-Лачин-Ханкенди, Варденис-Кяльбаджар-Агдере-Ханкенди.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

