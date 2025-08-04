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Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)

Общество Материалы 4 августа 2025 12:04 (UTC +04:00)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым.

Как сообщает Trend, церемония прощания проходит в Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя.

В церемонии принимают участие заместители министра культуры, депутаты, литературные и общественные деятели страны, представители СМИ.

Отметим, что выдающийся писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Эфендиев умер 3 августа 2025 года на 82-м году жизни.

Новость обновляется

Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
Проходит церемония прощания с народным писателем Азербайджана Эльчином Эфендиевым (ФОТО)
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