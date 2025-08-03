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Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла

Общество Материалы 3 августа 2025 20:08 (UTC +04:00)
Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 23-28 градусов, днем – 35-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-75% ночью и 35-40% днем.

В районах Азербайджана погода осадков преимущественно не ожидается. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 24-28 градусов, днем – 35-40 градусов тепла, местами до 41 градуса тепла, в горах: ночью – 21-26 градусов, днем – 29-34 градуса тепла.

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