Двое из 20 победителей пятого конкурса «Восхождение» – студенты Университета АДА, а один – преподаватель АДА - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Из 16 тысяч участников пятого конкурса «Восхождение» были отобраны 20 победителей. Двое из победителей – студенты АДА, а один – преподаватель АДА.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на церемонии награждения победителей пятого конкурса «Восхождение».

Доведя до внимания, что среди победителей конкурса только одна женщина, ректор сказал: «В нашем коллективе АДА женщины более активны, чем мужчины. Предлагаю увеличить число женщин, работающих в государственном секторе».

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