Ясли-детский сад номер 1 в городе Агдам готов к началу деятельности

АГДАМ /Trend/ - Ясли-детский сад номер 1 на 160 мест в городе Агдам полностью готов к началу деятельности.

Как сообщает в субботу Trend, руководитель Карабахского регионального управления образования Сянан Менсимли отметил, что строительство здания яслей-детского сада началось в феврале прошлого года.

"В феврале этого года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ. В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь имеются игровые комнаты и спальные помещения, музыкальный, танцевальный и спортивный залы", - сказал он.

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