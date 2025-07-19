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Ясли-детский сад номер 1 в городе Агдам готов к началу деятельности

Общество Материалы 19 июля 2025 13:15 (UTC +04:00)
Ясли-детский сад номер 1 в городе Агдам готов к началу деятельности

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Ясли-детский сад номер 1 на 160 мест в городе Агдам полностью готов к началу деятельности.

Как сообщает в субботу Trend, руководитель Карабахского регионального управления образования Сянан Менсимли отметил, что строительство здания яслей-детского сада началось в феврале прошлого года.

"В феврале этого года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ. В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь имеются игровые комнаты и спальные помещения, музыкальный, танцевальный и спортивный залы", - сказал он.

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