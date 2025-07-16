Состоялось вручение медалей XXV зимних Олимпийских Игр

БАКУ /Trend/ - Состоялась презентация медалей XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Италии в 2026 году.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета.

Согласно информации, медали конкурса, который пройдет в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, были представлены на официальной церемонии в Венеции. Медали, изготовленные итальянским «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» (IPZS), состоят из двух частей: одна посвящена организаторам, волонтерам и техническому персоналу, а другая символизирует Милан и Кортину.-

Отметим, что соревнования пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, будет разыграно 116 комплектов медалей.