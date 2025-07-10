Союз кинематографистов Азербайджана представит фильм о Национальном герое Хокуме Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Документальный фильм "Хокума - печаль моя", снятый секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженным деятелем искусств Зией Шихлинским и посвященный Национальному герою Хокуме Алиевой, будет представлен в августе.

Об этом сообщает Союз кинематографистов Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что руководителем проекта является председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев. Режиссер - Зия Шихлинский, оператор - Юрий Варновский, режиссер монтажа - Мубариз Нагиев, координатор - Али Джаббаров.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. В авиакатастрофе выжили 29 человек.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;