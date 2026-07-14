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Сахиба Гафарова прибыла в Катар с визитом

Политика Новость 14 июля 2026 17:02 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова прибыла в Катар с визитом
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 14 июля прибыла с визитом в Государство Катар.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, целью визита является выражение соболезнований Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани от имени Азербайджанской Республики в связи с кончиной бывшего Эмира Катара Хамада бин Халифы Аль Тани.

В международном аэропорту Дохи делегацию встретили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов, а также другие официальные лица.

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