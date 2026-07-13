LinkedIn сотрудничает с госструктурами Азербайджана в сфере цифровой трансформации

ШУША /Trend/ - LinkedIn взаимодействует с государственными структурами Азербайджана в вопросах цифровой трансформации, развития рынка труда и совершенствования профессиональных навыков.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил руководитель по работе с государственным сектором, здравоохранением и некоммерческими организациями LinkedIn Шеймус Клэнси в ходе панельной дискуссии «Цифровые платформы и информационная безопасность: современные вызовы и ключевые решения», состоявшейся в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы ведем активную работу со многими государственными структурами Азербайджана, используя данные для принятия решений, ориентированных на конкретные результаты», — сказал он.

По словам Клэнси, данные LinkedIn позволяют в режиме реального времени анализировать ситуацию на рынке труда, отслеживать наиболее востребованные профессии и навыки, а также оценивать тенденции развития различных отраслей экономики.

Он отметил, что платформа рассматривается не как социальная сеть, а как профессиональная площадка, ориентированная на поиск работы, развитие карьеры, обучение и взаимодействие с работодателями.

Клэнси подчеркнул, что обеспечение доверия пользователей остается одним из ключевых принципов работы LinkedIn. По его словам, платформа уделяет особое внимание проверке подлинности аккаунтов, защите конфиденциальности и оперативному удалению нарушающего правила контента.

Он также отметил, что эффективное противодействие вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта и цифровых платформ, требует совместных усилий государства, бизнеса и общества, а также повышения уровня цифровой грамотности населения.