20-летие Бакинской летней энергетической школы будет связано с новыми достижениями энергетического сектора Азербайджана - Хафиз Пашаев

БАКУ/Trend/ - 20-летие Бакинской летней энергетической школы будет связано с новыми достижениями энергетического сектора Азербайджана.

Об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на церемонии открытия XX Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School), организованной Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он также отметил, что Университет ADA за 20 лет проведения Бакинской летней энергетической школы построил почти 20 новых зданий кампуса.

"Развитие кампуса шло параллельно с развитием самой программы. Каждый раз, проводя программу, мы стремимся создать новое здание. Недавно в университете были введены в эксплуатацию два новых корпуса - факультетов сельского хозяйства и пищевых наук, а также дизайна и архитектуры. Университет продолжает уделять особое внимание вопросам устойчивого развития и энергоэффективности. На крышах двух зданий установлены солнечные панели, которые вырабатывают более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии. Благодаря этому частично обеспечиваются энергией эти корпуса и старый кампус", - сказал он.

Кроме того, по словам Х.Пашаева, ранее в университете был реализован проект по использованию геотермальной энергии.

"Все старые здания нашего кампуса частично обеспечиваются энергией земли. Это был первый подобный проект в Азербайджане и, фактически, первый в регионе», Университет продолжает получать поддержку от компании bp как в рамках проведения летней энергетической школы, так и при реализации образовательных проектов. bp также оказывает содействие развитию совместных программ двойных дипломов с George Washington University, что способствует укреплению инженерного образования в ADA.

Университет ADA начинал свою деятельность как Дипломатическая академия, однако со временем значительно расширил направления подготовки. Дипломатическая академия сегодня является лишь одной из школ нашего университета. Вместе с тем мы гордимся тем, что продолжаем вносить вклад в подготовку специалистов в области дипломатии. Среди выпускников наших программ уже есть послы", - заявил он.

Х.Пашаев отметил, что первая Бакинская летняя энергетическая школа состоялась в 2006 году - в год начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, назвав это символичным совпадением.

"Я убежден, что 20-летие нашей летней энергетической школы также будет связано с новыми достижениями нефтегазового и энергетического сектора Азербайджана", - добавил он.