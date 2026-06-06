Уточнено число азербайджанцев, погибших и раненых на борту судов в Азовском море

БАКУ /Trend/ - Уточнены количество и личности граждан Азербайджанской Республики, погибших и раненых на борту грузовых судов «Natra» и «Zirkon» в результате ударов беспилотников в Азовском море 5 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, согласно обновленной информации, из 25 граждан Азербайджана 4 получили ранения, а 4 погибли. При этом установлено, что ещё один человек, который первоначально был объявлен погибшим, не является гражданином Азербайджана и не имеет азербайджанского происхождения — он является гражданином России.

Сообщается, что обнаружены тела погибших граждан Азербайджана Раджаба Ахадова, 1976 года рождения, и Махаммада Алиева, 1997 года рождения. Принимаются меры по отправке тел в Азербайджан.

"Отметим, что судно «Zirkon», в составе экипажа которого находились еще двое граждан Азербайджана, ранее объявленных погибшими, остается на месте происшествия из-за угрозы взрыва. Российские спасательные службы принимают меры безопасности для буксировки судна в порт. Точная информация о судьбе двух граждан сможет быть предоставлена только после завершения поисково-спасательных работ.

Пострадавшие Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов, 1998 года рождения, которые были госпитализированы в городскую больницу Ейска, уже выписаны. Эмин Валехов, 2002 года рождения, и Намиг Джафарли, 1999 года рождения, также находятся в хорошем состоянии и будут выписаны из больницы после завершения лечения.

Представители нашего посольства в России находятся на месте происшествия, и принимаются меры для оказания необходимой поддержки нашим гражданам. Все наши граждане размещены в гостинице в Ейске и поддерживают связь со своими семьями. Гражданам, которые намереваются вернуться на родину и чьи документы были утеряны, выданы соответствующие свидетельства о возвращении.



Мы еще раз выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении.