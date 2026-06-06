Идет подготовка к визиту премьер-министра Нидерландов в Азербайджан – посол

БАКУ /Trend/ - Нидерланды заинтересованы в расширении экономического и политического сотрудничества с Азербайджаном. В этой связи продолжаются подготовительные работы к визиту в Азербайджан премьер-министра и министра иностранных дел Нидерландов.

Об этом сказала Trend в ходе своего визита в Гянджу посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

Посол отметила, что работает в стране уже около 10 месяцев и видит широкие возможности для сотрудничества между двумя странами.

По её словам, Нидерланды поддерживают развитие сотрудничества с Азербайджаном как в политической, так и в экономической сферах. Дипломат также подчеркнула особую оценку в рамках ЕС прогресса по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. «Этот процесс создаёт новые возможности для сотрудничества в регионе, и Нидерланды рассматривают возможность осуществления в данном направлении визитов на высоком уровне. Конкретные даты визита премьер-министра и министра иностранных дел в Азербайджан пока не определены, однако подготовка в этом направлении продолжается».

Мариан де Йонг отметила, что в рамках экономического сотрудничества приоритетными направлениями являются водное хозяйство, сельское хозяйство, транспортные связи и возобновляемая энергетика.

Посол добавила, что недавно Азербайджан посетили делегации из Нидерландов, включая специальных представителей по координации, и обсуждались возможности сотрудничества в рамках Среднего коридора.

По её словам, существуют перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, особенно ветроэнергетики и в будущем – по зелёному водороду.

Дипломат подчеркнула, что Нидерланды планируют превратить Роттердамский порт в один из основных водородных центров Европы, и в этом плане сотрудничество с Азербайджаном может стать одним из возможных направлений в будущем.