БАКУ /Trend/ - История Азербайджана во многом является историей взаимодействия с соседями. Расположенный на перекрестке Европы и Азии, Южного Кавказа и Ближнего Востока, он на протяжении веков находился в центре торговых путей, культурных обменов и политических процессов. Сегодня географическое положение страны по-прежнему оказывает значительное влияние на ее внешнюю политику, а отношения с ближайшими соседями — Грузией, Турцией, Арменией, Ираном и Россией — остаются важнейшими факторами региональной стабильности.

Среди всех соседних государств особое место занимает Грузия. За годы независимости Баку и Тбилиси сумели выстроить отношения, основанные прежде всего на практических интересах. Обе страны стали важными участниками крупных транспортных и энергетических проектов, связывающих Каспийский регион с Европой. Через грузинскую территорию проходят маршруты, имеющие стратегическое значение для азербайджанского экспорта, а успешное сотрудничество в этой сфере способствовало укреплению политического доверия между двумя государствами. При этом отношения не ограничиваются экономикой: развиваются культурные связи, туризм, образовательные программы и торговля. Благодаря этому азербайджано-грузинское партнерство сегодня считается одним из наиболее устойчивых в регионе.

Совсем иной характер носят отношения Азербайджана с Турцией. Их часто называют союзническими, и для этого есть веские основания. Общность языка, историческая близость и культурные традиции создали прочный фундамент, на котором строится современное сотрудничество двух государств. За последние десятилетия взаимодействие охватило практически все сферы — от экономики и энергетики до обороны и гуманитарных проектов. Для Азербайджана Турция является важным партнером на международной арене, а для Турции Азербайджан остается ключевым государством Южного Кавказа. Взаимная поддержка и совпадение интересов по многим вопросам позволяют двум странам поддерживать высокий уровень политического диалога и реализовывать масштабные региональные инициативы.

Отдельного внимания заслуживает фактор России — государство, которое традиционно играет важную роль в архитектуре безопасности и политическом балансе Южного Кавказа. Отношения Азербайджана и России носят многоплановый характер и охватывают широкий спектр направлений — от торговли и энергетики до транспорта и региональной безопасности. В условиях сложной региональной динамики именно регулярный диалог и прагматичный подход позволяют сохранять рабочий уровень взаимодействия и учитывать интересы сторон в различных сферах сотрудничества.

Если отношения с Грузией и Турцией в основном развивались по восходящей линии, то взаимодействие с Арменией долгие годы определялось конфликтом вокруг Карабаха. Это противостояние стало одной из самых сложных проблем на постсоветском пространстве и оказало серьезное влияние на судьбы миллионов людей. Однако последние годы открыли новую страницу в отношениях двух государств. Несмотря на сохраняющиеся разногласия и сложность переговорного процесса, все чаще звучат заявления о необходимости достижения долгосрочного мира и формирования новых принципов сосуществования. В этом контексте важным элементом региональной реальности становятся и практические гуманитарно-экономические контакты. В частности, Азербайджан уже осуществляет поставки отдельных видов энергоресурсов, включая дизельное топливо, в Армению, что само по себе отражает постепенное расширение точек соприкосновения даже в условиях сохраняющейся политической чувствительности.

Говоря о соседях Азербайджана, нельзя не упомянуть Иран. Связи между двумя странами имеют глубокие исторические корни и формировались на протяжении многих столетий. Общая граница, торговые контакты и культурное взаимодействие всегда играли важную роль в отношениях между Баку и Тегераном. Как и между любыми соседними государствами, в разные периоды возникали вопросы, по которым позиции сторон не совпадали, однако одновременно сохранялся интерес к развитию сотрудничества в экономике, транспорте и энергетике. Иран остается важным участником региональных процессов, а стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами отвечают интересам как Азербайджана, так и всего Южного Кавказа.

Современный Азербайджан находится в регионе, где пересекаются интересы различных государств и международных игроков, включая соседние страны и более широкие внешние центры влияния. В этих условиях особое значение приобретает способность выстраивать взвешенные отношения с соседями, сочетая национальные интересы с принципами добрососедства и взаимного уважения. Партнерство с Грузией, стратегический союз с Турцией, поддержание диалога с Россией, поиск устойчивого мира с Арменией и развитие конструктивного взаимодействия с Ираном являются важными составляющими внешнеполитического курса страны. От того, насколько успешно будут развиваться эти направления, во многом зависит не только будущее Азербайджана, но и стабильность всего Южнокавказского региона.

P.S.

История показывает: сила важна тогда, когда она служит сохранению мира, а не его разрушению. Принцип «Мир через силу» означает не стремление к конфликту, а готовность защищать стабильность, суверенитет и законные интересы.

Южный Кавказ сегодня нуждается в стабильности, взаимном уважении и добрососедских отношениях. При этом, для тех, кто по-прежнему делает ставку на агрессивную риторику, железный кулак Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана всегда готовы решительно дать отпор тем, кто может нарушить покой и безопасность нашей страны. Будьте благоразумны. Как офицер запаса могу с уверенностью сказать: мир всегда ценнее войны, но его необходимо твёрдо защищать.