Президент Северной Македонии направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте от имени граждан нашей страны и от своего имени передать Вам искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, а также пожелания прогресса, счастья и благополучия Вашей стране и народу.

Выражаю уверенность в том, что в предстоящий период мы продолжим развивать двусторонние отношения посредством совместных инициатив, направленных на дальнейшее укрепление наших политических и экономических связей, а также расширение сотрудничества в сферах образования, культуры, туризма и энергетики.

Твердо убеждена, что в период геополитических трудностей, с которыми сталкивается планета, мы будем вносить совместный вклад в глобальный мир и стабильность нашим участием в международных организациях.

Ваше превосходительство, с этой уверенностью и в надежде на Ваш визит в нашу страну, прошу принять мое высочайшее почтение".