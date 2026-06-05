Эмир Кувейта направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

С большой радостью передаю Вам искренние поздравления по случаю очередной годовщины Дня независимости Вашей дружественной страны. Пользуясь случаем, выражаю пожелания дальнейшего развития прочных отношений между нашими дружественными странами и народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, Азербайджанской Республике и ее дружественному народу – постоянного прогресса и процветания".