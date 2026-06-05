Президент Ильхам Алиев выделил Азербайджанской федерации мини-футбола 1 миллион манатов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанской федерации мини-футбола будет выделен 1 миллион манатов.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Азербайджанской федерации мини-футбола.

Согласно распоряжению, в связи с тем, что национальная сборная Азербайджана стала чемпионом Европы по мини-футболу 2026 года, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, Азербайджанской федерации мини-футбола выделен 1 миллион манатов.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование в указанном в распоряжении размере.