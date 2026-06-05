Азербайджан опроверг сообщения CNN о якобы размещении израильских сил

БАКУ /Trend/ - Утверждения, содержащиеся в статье, опубликованной 5 июня на интернет-странице новостного канала CNN World, о якобы использовании территории Азербайджана для военных или разведывательных операций против Ирана и якобы размещении израильских сил на азербайджанской территории, совершенно необоснованны, и мы их решительно отвергаем.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде относительно необоснованных утверждений об Азербайджане в статье, размещенной CNN World.

По его словам, содержащиеся в упомянутой статье утверждения ранее неоднократно опровергались азербайджанской стороной, и эта позиция была официально представлена редакции CNN в ответ на ее запрос еще до публикации.

«Публикация утверждений, основанных на анонимных источниках и не учитывающих официальную позицию Азербайджана, без предоставления каких-либо веских доказательств, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной этики в журналистике. Как заявлялось неоднократно, утверждения об использовании территории Азербайджана для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных целей против какого-либо третьего государства не имеют под собой никаких оснований. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобной деятельности. Азербайджан привержен продвижению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные голословные и не подкрепленные доказательствами утверждения являются очередной попыткой дезинформации. Мы ожидаем от CNN опровержения этой статьи, в которой распространяются необоснованные утверждения», — сказал Айхан Гаджизаде.