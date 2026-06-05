Москва выразила соболезнования в связи с гибелью азербайджанских моряков в Азовском море

БАКУ /Trend/ - Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских моряков.

Как сообщает Trend, об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя инцидент, произошедший в Азовском море.

«Гибель людей — это всегда трагедия и огромное горе для их семей и близких»,- сказал он.

Напомним, что МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти граждан Азербайджана в результате атаки БПЛА на грузовые суда в Азовском море.