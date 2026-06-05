5 граждан Азербайджана погибли в результате атаки дронов на иностранные грузовые суда в Азове - МИД

БАКУ/ Trend/ - Сегодня ночью были совершены дронные атаки на два иностранных грузовых судна, в экипажах которых находились в общей сложности 25 граждан Азербайджана. Указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о поражении судов с азербайджанскими гражданами в Азовском море.

По его словам, российская сторона передала информацию о том, что в результате атаки погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения. Пострадавшие доставлены в городскую больницу Ейска.

"В настоящее время Министерство иностранных дел проводит координационные работы по данному вопросу с соответствующими государственными органами нашей страны, дипломатическими представительствами Азербайджана, а также уполномоченными органами соответствующих стран. Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место происшествия. Вопросы состояния наших граждан, их возвращения в страну и оказания необходимой консульской поддержки находятся под контролем.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления".