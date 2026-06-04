Бакинская энергетическая неделя еще раз подтвердила растущую роль Азербайджана как надежного стратегического партнера - Азер Гараев

БАКУ/Trend/ - Успешное проведение 31-й Бакинской энергетической недели расценивается как очередное подтверждение растущей роли и международного авторитета Азербайджана на мировом энергетическом рынке.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, визит в Баку госчиновников, руководителей энергетических компаний и ведущих экспертов из разных стран мира еще раз продемонстрировал статус нашей страны как надежного партнера и важного энергетического центра.

«Сегодня Азербайджан признан не только как страна с богатыми энергетическими ресурсами, но и как стратегический партнер, вносящий вклад в энергетическую безопасность Европы и Азии. Высокий интерес к Бакинской энергетической неделе показывает, что реализуемая нашей страной энергетическая политика завоевала доверие на международном уровне. Успешно реализуемые на протяжении многих лет нефтегазовые проекты, такие масштабные инициативы, как Южный газовый коридор, и шаги, предпринимаемые в направлении развития зеленой энергетики, являются главными показателями достижений Азербайджана в энергетической сфере», - сказал он.

Политолог отметил, что выступивший на церемонии открытия мероприятия Президент Ильхам Алиев заявил, что Бакинская энергетическая неделя за долгие годы превратилась в важную платформу для международного энергетического сотрудничества: «Глава государства подчеркнул, что энергетическая политика Азербайджана опирается на взаимное доверие, партнерство и долгосрочное сотрудничество. По словам Президента, сегодня наша страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих государств и признана надежным поставщиком. Успехи Азербайджана в энергетической сфере не ограничиваются только экономическими показателями. Наша страна также вносит важный вклад в укрепление регионального сотрудничества, диверсификацию энергетических маршрутов и развитие возобновляемых источников энергии. В особенности в последние годы расширение проектов зеленой энергии стало важной составной частью рассчитанной на будущее энергетической стратегии Азербайджана».

А. Гараев отметил, что 31-я Бакинская энергетическая неделя еще раз продемонстрировала, что Азербайджан является одной из стран, участвующих в формировании глобальной энергетической повестки дня. Проведение столь авторитетного мероприятия демонстрирует укрепление позиций нашего государства на международной арене, признание нашей страны как надежного партнера и успешное продолжение энергетической дипломатии, отметил он.