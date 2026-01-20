Джейхун Байрамов о работе посольства Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ – Посольство Азербайджана в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе осуществляют регулярную деятельность для оказания поддержки гражданам Азербайджана, находящимся в Иране.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с Днем всенародной скорби 20 января.

«Наше посольство в Тегеране, а также генеральное консульство в Тебризе на протяжении всего этого периода ни на один час не приостанавливали свою работу. Поэтому, если наши граждане, находящиеся там, сталкиваются с какими-либо трудностями, у нас имеется официальная информация по этим вопросам. В целом мы не видим каких-либо серьезных проблем. В этом направлении наше посольство и генеральное консульство функционируют в полном объеме», - подчеркнул министр.



Отметим, что с конца декабря в Иране начались акции протеста, вызванные резким обесцениванием национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами.