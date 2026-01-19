В Минэнерго Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве энергетики Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января, вошедшей в историю как одна из героических страниц борьбы азербайджанского народа за независимость и свободу.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики, мероприятие началось с почтения памяти шехидов минутой молчания.



Заместитель министра энергетики Самир Велиев подчеркнул, что события 20 Января, ставшие кульминацией напряженности на фоне попыток присоединения Карабаха к Армении, вошли в историю как тяжкое преступление против азербайджанского народа. Было отмечено, что в январе 1990 года войска, введенные в Баку по указанию советского руководства, применили беспрецедентное насилие против мирного населения, что привело к гибели невинных людей. Это кровавое событие оказало сильное влияние на формирование национальной идентичности нашего народа, еще больше укрепив идею свободы и независимости. Было отмечено, что первую политико-правовую оценку трагедии 20 Января дал общенациональный лидер Гейдар Алиев. В те дни в Москве он расценил ввод советских войск в Баку как тяжкое преступление руководства СССР и потребовал наказания виновных в этой кровавой трагедии.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев всегда чтит светлую память жертв трагедии 20 Января, и государственная политика по социальной защите семей шехидов и инвалидов успешно продолжается.

Мероприятие продолжилось выступлениями других участников. Было особо отмечено, что историческая Победа в 44-дневной Отечественной войне еще раз доказала: кровь всех наших шехидов, пожертвовавших собой ради независимости и свободы, в том числе героев 20 Января, была пролита не зря. Усиление социальной защиты семей шехидов, обеспечение устойчивого развития страны и восстановление освобожденных от оккупации территорий успешно осуществляются как продолжение этого священного наследия.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный событиям 20 Января.