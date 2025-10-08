Очередное заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии состоится в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание совместной комиссии по реализации и развитию экономического сотрудничества между правительствами Хорватии и Азербайджана запланировано провести в Загребе в 2026 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Хорватия стремится к дальнейшей диверсификации торгового обмена, расширению сотрудничества между нашими компаниями и дальнейшему увеличению взаимных инвестиций.

Мы рады, что на фоне решительных шагов, предпринятых в этом направлении за последние два года, в Баку и Загребе прошли бизнес- и инвестиционные форумы", - отметил Г. Яндрокович.

