В рамках обмена опытом в сфере БПЛА в Азербайджан прибыла делегация минобороны Грузии

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, в рамках обмена опытом в сфере БПЛА в Азербайджан прибыла делегация Министерства обороны Грузии, сообщает в среду Trend со ссылкой на миноборы Азербайджана.

Как сообщается, на встрече грузинским гостям был представлен брифинг о деятельности БПЛА в азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, была особо отмечена значимость подобных мероприятий в обмене опытом.