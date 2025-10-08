Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В рамках обмена опытом в сфере БПЛА в Азербайджан прибыла делегация минобороны Грузии

Политика Материалы 8 октября 2025 11:27 (UTC +04:00)
В рамках обмена опытом в сфере БПЛА в Азербайджан прибыла делегация минобороны Грузии

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, в рамках обмена опытом в сфере БПЛА в Азербайджан прибыла делегация Министерства обороны Грузии, сообщает в среду Trend со ссылкой на миноборы Азербайджана.

Как сообщается, на встрече грузинским гостям был представлен брифинг о деятельности БПЛА в азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, была особо отмечена значимость подобных мероприятий в обмене опытом.

Лента

Лента новостей

Читать все новости