Сотрудничество между тюркскими государствами в военной сфере и оборонпроме будет расширяться - Джейхун Байрамов

ГАБАЛА /Trend/ - В рамках 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) было признано целесообразным продолжить консультации по вопросам безопасности между нашими странами и расширить сотрудничество в военной сфере и оборонной промышленности. Неслучайно, учитывая обширное сотрудничество между нашими странами в области обороны и безопасности, Президент Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане в 2026 году совместные военные учения государств-членов ОТГ.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в заявлении для прессы в рамках 12-го саммита Совета глав государств ОТГ.

Он отметил, что экономическое сотрудничество определено одним из основных приоритетов ОТГ. "Поддержано сотрудничество в области искусственного интеллекта, космических технологий и цифровой трансформации. Сотрудничество в области культуры и туризма также входит в число приоритетных направлений. Шекинский фестиваль ремесел 2026 года был оценен как инициатива, способствующая культурной интеграции. Была поддержана совместная деятельность в сфере диаспоры, образования, молодежи, СМИ и культуры в целях укрепления связей между народами. Высоко оценены Шушинский глобальный медиа-форум и другие инициативы.

Кроме того, было рекомендовано провести мероприятия, посвященные 100-летию Бакинского съезда тюркологов и принятию латинского алфавита в ходе съезда. Среди принятых на саммите документов – ряд практических решений, укрепляющих институциональные основы тюркского мира и совершенствующих механизмы сотрудничества, а также регламентирующих бюджетные направления. Среди них можно особо отметить решения о создании формата ОТГ-class, развитии и укреплении Международной организации тюркской культуры, а также о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской академии и Фонде тюркской культуры и наследия", - подчеркнул министр.

