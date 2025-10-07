Президент Узбекистана предложил провести в Самарканде первую встречу глав МИД и спецслужб ОТГ

ГАБАЛА /Trend/ - Мы предлагаем провести первую совместную встречу министров иностранных дел и руководителей спецслужб стран ОТГ в Самарканде.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

«Мы поддерживаем все направления деятельности и любые формы взаимодействия. Считаю, что проведение регулярных совместных встреч министров иностранных дел, руководителей внешнеполитических ведомств и разведывательных служб стран-членов Организации тюркских государств является требованием нашего времени для глубокого анализа глобальной ситуации и принятия необходимых решений», — отметил Президент Узбекистана.

"Укрепление роли и полномочий нашей организации, а также её дальнейшее становление в качестве эффективной платформы сотрудничества в ближайшем будущем — это наша первоочередная задача», — подчеркнул он.