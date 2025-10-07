Президент Ильхам Алиев: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы

ГАБАЛА/Trend/ - Сегодня мир и безопасность являются основными факторами развития любой страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

«На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства, в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабахской декларацией и темой сегодняшнего саммита - «Региональный мир и безопасность», выступали в качестве единого центра силы», - отметил глава государства.