Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,25 доллара США, или на 0,36%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,87 доллара за баррель.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,3 доллара, или на 0,44%, до 68,24 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,19 доллара, или на 0,35% , составив 54,47 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,21 доллара, или на 0,31%, составив 67,09 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.