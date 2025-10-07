Узбекистан выступает за расширение Тюркского инвестиционного фонда - Шавкат Мирзиеев

ГАБАЛА /Trend/ – Мы выступаем за расширение деятельности Тюркского инвестиционного фонда.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

"Наряду с этим, с целью привлечения дополнительных средств в приоритетные проекты, предлагаем принять Программу стратегического сотрудничества с Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, а также другими международными и национальными финансовыми институтами развития", - добавил глава государства.

Президент также подчеркнул: "Важными драйверами устойчивого развития наших стран становятся сферы искусственного интеллекта, цифровизации и креативной экономики".

"Для объединения наших усилий в этих направлениях предлагаем принять "Дорожную карту по реализации проектов в области искусственного интеллекта и креативной экономики", - заключил Шавкат Мирзиёев.